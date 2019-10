Olimpiadi 2026, Fontana: “C’è il sostegno del governo”

«Attraverso il ministro Spadafora, il Governo ha finalmente chiarito che c’è la massima disponibilità a sostenere il progetto olimpico di Milano Cortina 2026 anche in termini economici e finanziari con gli stanziamenti necessari». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della riunione, terminata nel tardo pomeriggio di oggi, presso la sede della Fiera di Verona, alla quale hanno preso parte, oltre ai rappresentanti delle Regioni, dei Comuni e del Coni, anche il ministro allo Sport e Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora.

«Abbiamo approfondito ulteriormente – ha aggiunto Fontana – le valutazioni circa la nomina del manager che dovrà guidare l’organizzazione che ci porterà all’evento. Siamo vicini alla sua individuazione attraverso una scelta condivisa da tutte le parti in causa».

«Bene anche – ha concluso il governatore della Regione Lombardia – i segnali giunti in tema di infrastrutture, con il ministro dello Sport che ci ha garantito la sua disponibilità a sollecitare la collega alle Infrastrutture Paola De Micheli per affrontare la tematica dei collegamenti in tempi rapidi e con concretezza».