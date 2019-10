Pompieri e castagne per festeggiare l’autunno

Che autunno sarebbe senza le castagne? Anche quest’anno la Pro Loco di Ranco organizza una domenica all’insegna del tradizionale frutto autunnale. L’appuntamento è fissato per questa domenica 13 ottobre a partire dalle ore 11. Sul lungolago di Ranco la cucina della Pro Loco offrirà un menù a base di polenta, capriolo e cotechino con patate, oltre naturalmente alla castagnata.

Inoltre, fino alle ore 17, i bambini (dai 3 ai 12 anni) potranno partecipare gratuitamente al singolare percorso a ostacoli “Pompieropoli”, organizzato dall’Associazione Vigili del Fuoco in congedo. Il percorso darà ai più piccoli la possibilità di cimentarsi in varie prove, tra cui discesa della pertica, passaggio sulla trave e, proprio come dei veri pompieri, evacuazione dall’aereo e spegnimento di un incendio.