Post contro il sindaco: condannato il capo dell’opposizione

L’ex capogruppo della minoranza di Casalzuigno Giorgio Intaglietta è stato condannato dal tribunale di Varese con una multa di 600 euro per diffamazione aggravata, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento in sede civile per un post scritto nel 2013 contro il sindaco Augusto Caverzasio.

Nel pezzo venne usata la parola “malversazione” rivolta al primo cittadino insinuando un interesse privato in merito ad alcune operazioni edilizie in paese che alla fine mai verranno portate a termine.

In seguito la vicenda venne raccontata anche da un quotidiano locale che riportò alcune frasi contenute nell’articolo incriminato.

Secondo il pubblico ministero Davide Toscani e la difesa dell’imputato questo scritto non è da intendersi come diffamatorio e pertanto è stata chiesta l’assoluzione.

Di diverso avviso le parti civili – l’avvocato Augusto Basilico per la società immobiliare implicata nella vicenda e Sonia Montalbetti per l’ex sindaco Caverzasio – secondo le quali lo scritto era da ritenersi invece diffamatorio, con l’aggravante di essere stato redatto da un componente del consiglio comunale che aveva tutti gli strumenti per accedere agli atti dell’amministrazione e che era dunque visto in paese come persona attendibile poiché ben informata sui fatti.

L’imputato a margine della sentenza ha sottolineato di «rimanere dell’idea di aver espresso un semplice giudizio da inquadrarsi come critica politica, e non con l’intento di diffamare».