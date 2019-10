Pupi Avati premio alla carriera al Sociale di Luino

Divertente, spiritoso e “maliardo”, Pupi Avati ha stregato il pubblico del Teatro Sociale di Luino catturandolo con storie, aneddoti e racconti che attraversano la storia del cinema italiano, con i suoi protagonisti entrati nel mito, da Pierpaolo Pasolini a Dino De Laurentiis.

L’intervista che ha preceduto la consegna del Premio Chiara alla carriera si è trasformata in uno spettacolo del grande affabulatore che ha tenuto agganciata l’attenzione di un teatro pieno in ogni ordine di posti, raccontando momenti di grande cinema e piccole storie di provincia, con una memoria prodigiosa per i suoi 81 anni.

Pupi Avati, nonostante si sia definito un bugiardo cronico, non si è sottratto ad alcuna domanda dei due “intervistatori”, lo scrittore Andrea Vitali e dal redattore del settimanale «Film Tv» e collaboratore di Radio Popolare Network Mauro Gervasini, toccando anche momenti personali, ma soprattutto svelando il “dietro le quinte” di alcuni momenti dei suoi film, compresi insuccessi e arrabbiature, strappando risate e applausi a ripetizione.