Saronno raccontata attraverso le immagini

Ripercorrere attraverso le immagini le tappe che hanno consolidato Saronno come una delle città più importanti sul territorio: Città di Saronno, in collaborazione con Centro Car Cazzaro Renault e Gentile & Rizzato, propone una mostra di cartoline storiche dal titolo “Un saluto da Saronno”.

Un’iniziativa culturale utile per conoscere il passato del paese e il modo in cui la città degli amaretti è sorta e si è sviluppata, localizzandosi in un’area unica, che “unisce” il triangolo delle province di Varese, Milano e Como. Curiosità, aneddoti e racconti del comune varesino, affrontati attraverso la forza dell’impatto visivo e la capacità di testimonianza che solo le immagini storiche sanno dare. L’iniziativa comincerà sabato 26 ottobre, con la cerimonia inaugurale in programma alle ore 11, e proseguirà fino al 3 novembre, sempre a Villa Gianetti, via Roma 20, Saronno.

Alla giornata d’inaugurazione seguirà l’annullo postale della manifestazione con cartoline, domenica 27 ottobre dalle ore 9 alle ore 13. Da lunedì 28 a venerdì 1 novembre, l’orario di apertura della mostra sarà dalle 15.30 alle 19, mentre nel secondo e ultimo weekend del 2 e 3 novembre, l’esposizione sarà aperta sia al mattino, dalle ore 10 alle ore 12.30, sia nel pomeriggio, dalle 15 alle 19. E’ inoltre possibile realizzare visite guidate per le scuole su prenotazione, all’indirizzo mail iltramway@gmail.com. L’ingresso alla mostra è gratuito.