Scade la convenzione con Croce Rossa, il Comume rinnova e rilancia

Si incontreranno nei prossimi giorni l’amministrazione di Gavirate e i responsabili della locale Croce Rossa.

Al centro dell’incontro la proroga della convenzione per l’utilizzo di spazi destinati all’accoglienza dei richiedenti asilo.

L’accordo prevedeva l’attribuzione dei locali, nell’ex prefettura, a Croce Rossa fino al 31 ottobre. Gli ospiti, però, stanno proseguendo il percorso di integrazione, hanno tutti ottenuto certificazioni e competenze che hanno aperto loro il mondo del lavoro: « Sicuramente da parte dell’amministrazione c’è la volontà di proseguire in questo progetto – spiega il vicesindaco di Gavirate Massimo Parola – vorremmo ampliare la convenzione, coinvolgendo gli ospiti in attività durante i fine settimana, in base ai loro impegni lavorativi. Si tratta di lavori che hanno imparato a svolgere in questi mesi come il presidio dei parchi, la manutenzione del verde e del decoro».

Un’esperienza che il Sindaco e l’amministrazione avevano voluto gestire insieme alla Croce Rossa in modo da rendere il più positiva possibile la permanenza. Un progetto che ha dato risultati concreti dato che i giovani presenti, tutti tra i 18 e i 22 anni , provenienti da Mali Senegal e Costa d’Avorio, hanno ottenuto le certificazioni e uno di loro sta concludendo il percorso di studi superiore.