Seminario sul regime doganale 42

L’appuntamento è per giovedì 17 ottobre nelle sale del Centro Congressi Ville Ponti. Con inizio alle 9.30 si terrà un seminario su temi importanti per l’export delle nostre aziende quali “Regime doganale 42, deposito doganale e deposito IVA“. L’occasione per affrontare aspetti strategici in materia doganale per una corretta definizione dell’impatto daziario e fiscale delle attività economiche. Non mancherà poi l’analisi su come delineare la migliore offerta dei prodotti sui mercati esteri, evitando contenziosi complessi e onerosi.

Relatore sarà l’esperto di UnioneCamere Lombardia Giuseppe De Marinis e la partecipazione è gratuita per le imprese con sede e/o unità locale in provincia di Varese. Ulteriori informazioni e modalità di iscrizione online sul sito della Camera di Commercio www.va.camcom.it