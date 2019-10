Settantacinque anni fa il bombardamento dei Piccoli Martiri di Gorla

In occasione del 75° Anniversario della Strage dei Piccoli Martiri di Gorla la Casa della Memoria, con il patrocinio del Comune di Milano, organizza la mostra “KIDS – Ancora Piccoli Martiri” che si svolge nella sede della Casa della Memoria, in via Federico Confalonieri 14, a Milano aperta fino al 28 di ottobre.

Oggi, infatti, ricorre l’anniversario della strage fatta dall’aviazione americana nel quartiere milanese dove fu colpita dalle bombe d’aereo la scuola Francesco Crispi nella quale morirono 184 bambini, insegnanti e preside, e molti altri rimasero gravemente feriti (clicca qui per saperne di più).

Questa mattina, al Monumento Ossario di piazza Piccoli Martiri si è svolta la Santa Messa con la partecipazione

del Coro ANA “Stella Alpina” di Berzonno (NO), seguita dagli interventi delle Autorità.