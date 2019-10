Settimana nazionale della protezione civile, Varese c’è

Nell’ambito della “Settimana nazionale della protezione civile”, che dal 13 al 20 ottobre prevede eventi a livello nazionale e locale per promuovere il Servizio nazionale della protezione civile, la Provincia di Varese organizza e coordina numerose attività.

Oltre alla campagna “Io non rischio” che vedrà impegnati i volontari nelle piazze principali del territorio nel fine settimana, il 12 ottobre all’Università dell’Insubria prenderà il via il corso base per 160 aspiranti volontari di protezione civile. Si tratta di un corso molto gettonato: sono pervenute ben 210 richieste di iscrizione. Il corso coinvolge, con la regia della Provincia, la Prefettura, i Vigili del Fuoco, il Soccorso Sanitario 118 Varese, le Comunità Montane, i volontari specializzati che metteranno a disposizione degli aspiranti volontari le competenze e le professionalità acquisite sul campo.

“Per problemi logistici e per mettere tutti nelle migliori condizioni per l’ apprendimento abbiamo ammesso al corso “solo” 160 persone con la promessa che proporremo il corso in e-learning per soddisfare tutte le richieste avute. – commenta il consigliere delegato alla Protezione civile Alberto Barcaro – questi numeri sono sintomatici del valore profondo che hanno i nostri volontari e dello spirito di servizio che dimostrano quotidianamente. Con il supporto del Comitato di Coordinamento del Volontariato di protezione civile e di tutti i volontari sono sicuro che come istituzione riusciremo a raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissi.”

FIUMI SICURI

Domenica 13 settembre, poi, 220 volontari saranno impegnati nella campagna Fiumi Sicuri, che si svolgerà a Cassano Magnago sui torrenti Rio Freddo e Valpozzolo e a Caronno Pertusella sul Torrente Lura. I volontari, mettendo in pratica le competenze apprese durante i corsi di specializzazione, svolgeranno attività di pulizia degli argini e rimuoveranno i detriti che potrebbero concorrere ad aumentare il rischio idrogeologico.

La Protezione civile sarà presente anche a due iniziative di livello nazionale.

La prima è un’esercitazione sul rischio vulcanico in programma ai Campi Flegrei dal 18 al 20 ottobre a Napoli e area circostante: il compito dei volontari varesini (sono sei, specializzati nella gestione della segreteria) sarà quello di testare il sistema di registrazione della popolazione sfollata dai comuni dell’area rossa, tra cui il comune di Pozzuoli, che è gemellato alla Regione Lombardia nella pianificazione del rischio vulcanico. Oltre a Varese sono coinvolte le Province di Cremona, Brescia, Città Metropolitana Milano, Monza.

Ultima iniziativa è l’esercitazione nazionale radio comunicazioni alternative di emergenza, coordinata a livello nazionale dal Presidente dell’Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Varese, Giovanni Romeo, che si svolgerà il 17 ottobre, con base operativa nella sede della Prefettura a Varese e un presidio ai Giardini Estensi.

Le prove radio collegheranno 35 sale operative nelle città capoluogo di provincia, il Dipartimento Nazionale della Protezione civile, la Marina Militare e la Repubblica di San Marino.

“In questa settimana è doveroso ricordare Giuseppe Zamberletti. – conclude Barcaro – Con la sua lungimiranza ha segnato la strada, e in provincia di Varese, anno dopo anno, emergenza dopo emergenza, i volontari di protezione civile continuano a rispondere: presenti! I suoi ragazzi, perché li definiva così, continueranno sicuramente a dargli soddisfazioni. Ringrazio gli enti che hanno collaborato attivamente per la realizzazione di queste importanti iniziative e in particolare la prefettura e il Comune di Varese, oltre al settore protezione civile provinciale. Facciamo squadra, la squadra vince sempre!”