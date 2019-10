Spray al peperoncino a scuola, tutti evacuati

Istituto Maggiolini evacuato perchè qualcuno ha spruzzato spray al peperoncino e alcuni ragazzi si sono sentiti male. Il fatto è avvenuto nella scuola di Parabiago alle 12 di oggi, mercoledì (foto Legnanonews).

Due i giovani, di 14 e 17 anni, che sono stati condotti al pronto soccorso dalla Croce Bianca e dalla Croce Rossa di Legnano. Nulla di grave ma per precauzione sono stati portati in struttura per gli accertamenti del caso.

Sul posto, oltre alle due ambulanze e all’automedica in sede all’Ospedale di Legnano, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di via Leopardi con l’autopompa.

continua a leggere su Legnanonews