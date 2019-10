Stefano Zamagni a Varese per parlare di responsabilità

Che cosa significa oggi essere responsabili? Se è relativamente facile rispondere quando è questione di comportamenti dei singoli, le difficoltà sorgono quando entrano in gioco azioni che riguardano la collettività. Che cosa accadrà nella società dei big data e dei social network, dove le smart machine potranno “pensare e decidere”?

A partire dall’ultimo testo di Stefano Zamagni, economista di fama internazionale e professore universitario, se ne parlerà durante l’incontro in programma per lunedì 21 ottobre alle ore 17, nell’aula magna dell’Università dell’Insubria, in via Ravasi 2 a Varese, dal titolo “Responsabili – Come civilizzare il mercato”.

Introdurranno l’evento Maria Pierro, direttore del Dipartimento di Economia dell’Università dell’Insubria e Marta Zighetti, psicoterapeuta e formatrice. Modererà Silvia Giovannini, giornalista.

«Il concetto di responsabilità – spiega Stefano Zamagni – è antico. La nozione tradizionale è legata alle azioni che vengono compiute dalle persone e alle conseguenze che da questa derivano. La tesi che io difendo è che nelle condizioni storiche attuali questo concetto non è più sufficiente. Nel mondo iperconnesso e globalizzato ogni azione si carica di conseguenze non volute, e spesso neppure immaginate. Ecco perchè in questa nuova situazione bisogna recuperare l’altra nozione di responsabilità, dall’etimo res-pondus, cioè il peso delle cose. Responsabile è colui che si fa carico delle cose che accadono accanto a lui e agisce non solo per non fare il male, ma a favore del bene. Nel mercato questo significa adottare comportamenti che affermino la responsabilità come prendersi cura» .

Questo incontro nasce in continuità con altri due eventi organizzati dal Centro Gulliver nel 2019: la presentazione del libro “Essere esseri umani” di Marta Zighetti, a marzo e Direction Home, uno spettacolo sulla storia di Adriano Olivetti, proposto al pubblico nel mese di maggio. Filo rosso è l’economia civile, un’economia, cioè, che metta al centro la persona, le relazioni, l’ambiente, la sostenibilità, l’importanza dei beni comuni, il patrimonio di valori del mondo del lavoro, dell’associazionismo, del mondo delle professioni e della buona pubblica amministrazione.

Per l’alto valore che la figura di Stefano Zamagni riveste per l’economia italiana e internazionale, gli organizzatori hanno deciso di coinvolgere anche gli studenti dell’Università e quelli del triennio delle scuole superiori di Varese e provincia.

L’evento, organizzato dal Centro Gulliver di Varese con il patrocinio del Comune di Varese e dell’Università dell’Insubria e con la collaborazione di Fondazione Sodalitas, Confcooperative Insubria, ACLI Varese, Fondazione La Sorgente, Askesis, Essere esseri umani, CSV Insubria e Mondadori Varese, è a ingresso gratuito su prenotazione.