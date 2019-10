I “superdossi” di Cardano al capolinea, l’assessore annuncia: “Rimozione a breve”

«Attendiamo il ritorno del sindaco, dopodiché faremo i lavori». L’assessore di Cardano al Campo con delega all’urbanistica Angelo Marana vuole rassicurare i cittadini sulla questione spinosa dei dossi.

Al centro di polemiche da diversi anni, rinfocolate dopo la relazione del Ministero dei Trasporti che ne denuncia il «pericolo per la sicurezza della circolazione stradale», ora la nuova giunta intende intervenire. I dossi da rimuovere sono tre, e si trovano in via Volta, via Eupilio e via Lazzaretto. Ma non sono gli unici lavori da fare: «Ci sono alcuni dossi – spiega Marana – che sono segnalati male. In quei casi bisogna intervenire sulla segnaletica orizzontale e verticale: in alcuni di essi, i cartelli sono posti a meno di 20 metri. Bisognerà quindi riposizionarli».

Tuttavia bisognerà aspettare ancora per l’inizio dei lavori: «Il sindaco Colombo, che ha la delega ai lavori pubblici, attualmente è via per due settimane. Ma al ritorno abbiamo già pronto un incontro incentrato sulla questione».