Durante il maltempo di martedì 15 ottobre, con fenomeni via via più intensi nella tarda serata, un grosso ramo si è staccato da un albero del parchetto di via Gorini, nei pressi del parcheggio multipiano di Villa Recalcati.

Il ramo, caduto in conseguenza delle raffiche di vento, ha distrutto le due panchine collocate a bordo strada. I rami che sporgevano sulla carreggiata sono stati tagliati e l’area è stata delimitata da un nastro bianco e rosso.