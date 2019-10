Un incontro per spiegare ai cittadini i lavori al ponticello di via Giordani

Il cantiere è quasi pronto a partire ma il Comune di Varese vuole prima informare bene i cittadini e i residenti sui dettagli dell’intervento che presto interesserà via Giordani, la via che da Masnago porta a Calcinate degli Orrigoni.

Stanno per partire infatti i lavori che finalmente renderanno questa strada più accessibile e sicura, senza pericolose strettoie e disagi. Nei prossimi mesi Ferrovie Nord e Comune di Varese lavoreranno per sostituire, con un ponte moderno e più largo, quello che oggi è un ponticello che di fatto taglia in due la città perché consente il passaggio solo di un veicolo alla volta.

Un intervento atteso sia dai residenti, sia da chi ogni giorno transita in via Giordani. Inoltre, grazie ai lavori, verrà aumentata anche la sicurezza della strada grazie ai nuovi attraversamenti protetti e ai dissuasori della velocità che verranno realizzati.

Per illustrare i dettagli e i tempi del cantiere l’amministrazione invita i cittadini, e i residenti di via Giordani, all’incontro che si terrà mercoledì 9 ottobre, alle 21, al piano terra di Villa Baragiola, ingresso da via Caracciolo a Varese.