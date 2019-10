Ust cerca volontari, una serata di presentazione

Martedì 8 ottobre alle ore 21.00 alla sede dell’UST – Unità di soccorso tecnico Varese ( è al Villaggio Cagnola del Parco Regionale Campo dei Fiori in Rasa di Varese SP61 direzione Brinzio), si terrà la serata di presentazione delle attività dell’UST e l’illustrazione del nuovo percorso formativo 2020 per i Tecnici di Ricerca e Soccorso.

Il percorso formativo prevede il superamento di una selezione necessaria alla verifica delle attitudini che sono considerate necessarie per poter svolgere una attività sia tecnica che fisica in ambiente naturale ed ipogeo.

Per questo sono principalmente richieste persone che abbiano una buona preparazione fisica, che già svolgano attività legate alla montagna come trekking, arrampicata o sci alpinismo o che siano attive nel campo del soccorso sanitario.

Il nuovo corso si svilupperà in moduli tecnici per tutto il 2020 con un immediato coinvolgimento dei nuovi aspiranti all’interno dei turni stazione che regolarmente vengono svolti dai Nuclei dell’UST Varese per meglio approfondire tecniche e modalità di impiego. Saranno quindi affrontati addestramenti specifici come la ricerca di persone in fasi diurne e notturne, orientamento e navigazione terrestre, movimentazione in ambiente con tecniche alpinistiche, conduzione di barelle tecniche all’interno di manovre di squadra, uso della termocamera e gestione individuale in outdoor.

La crescita dell’associazione sul territorio ha fatto emergere inoltre la necessità di potenziare il personale di staff con compiti specifici riguardanti logistica, amministrazione, informatici/web designer e pubbliche relazioni.

Persone che non abbiano i requisiti per svolgere la figura del Tecnico di Ricerca ma possiedano competenze in questi settori possono scrivere all’UST Varese e presentare la propria candidatura che sarà poi vagliata dalla Scuola Tecnici SaR per un corretto inserimento nell’organico associativo.

Per informazioni relative al corso e per segnalare la propria partecipazione alla serata di presentazione è possibile scrivere a ust.scuolatecnici.segreteria@gmail.com

E’ possibile consultare il sito internet www.unitasoccorsotecnico.com o visitare la pagina Facebook Unità Soccorso Tecnico Varese @ust.ricercaesoccorso