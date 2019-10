Vaccinazione di massa in ospedale contro le “dicerie scientifiche”

Contro le “dicerie antiscientifiche”, una vaccinazione di “squadra”.

A sottoporsi alla vaccinazione è stata la direzione strategica dell’Asst Valle Olona insieme ai primari: il direttore generale Eugenio Porfido, il direttore sanitario Paola Giuliani, il direttore amministrativo Marco Passaretta e il direttore sociosanitario Marino Dell’Acqua, insieme ai direttori di dipartimento, hanno scelto di essere testimonial di un gesto di prevenzione.

Secondo i dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità, nella scorsa stagione invernale si stima siano stati colpiti da influenza oltre 8 milioni di italiani. In oltre 800 casi l’influenza si è manifestata in forma grave e ha richiesto il ricovero in reparti di Terapia intensiva; 19 di questi casi si sono verificati nel territorio di competenza di ATS Insubria e hanno riguardato residenti appartenenti a categorie a rischio che non si erano sottoposti a vaccinazione.

«Questi dati attestano il forte impatto sociale e di salute determinato da un’epidemia annunciata a cadenza stagionale e devono far riflettere non solo le istituzioni sanitarie, ma anche i cittadini, sul dovere di cogliere, tramite un gesto semplice quale la vaccinazione, una preziosa opportunità di prevenzione – dichiara il Direttore Generale dell’ATS Insubria, dott.– . Anche quest’anno ATS Insubria conferma il proprioimpegno nel coordinamento della rete sanitaria territoriale perL’iniziativa della Direzione della ASST Valle Olona costituisce una forte testimonianza dell’importanza dellavaccinazione e della sinergia nelle azioni preventive della rete delle istituzioni sanitarie del territorio».

La campagna vaccinale diretta dalla Valle Olona inizierà lunedì 5 novembre, secondo il calendario vaccinale descritto in questo link:

https://www.ats-insubria.it/aree-tematiche/vaccinazioni/vaccinazione-antinfluenzale/4413-sedi-e-orari-asst-valle-olona