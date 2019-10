In Valganna torna la sagra della polenta

Un classico come il gorgonzola, una delizia come il latte o sapori da provare come salsiccia e cipolle, le uova in cereghin o il baccalà alla vicentina. Sono tantissimi i condimenti con cui si potrà accompagnare la polenta che i volontari della Pro Loco di Valganna stanno per preparare.

L’appuntamento è per sabato 5 e domenica 6 ottobre nell’area feste di Prato Airolo a Ganna dove si potranno degustare oltre alla polenta anche altri piatti della tradizione culinaria. Le cucine saranno aperte sabato a cena e domenica dalle 12.30.

Domenica alle 14.30 appuntamento da non perdere con la tradizionale castagnata che punta a raccogliere fondi per l’asilo del paese.