Viaggio alla scoperta delle “radici”

Il Gruppo speleologico CAI Varese propone nella serata di giovedì 10 ottobre alle ore 21:15 presso Sala Montanari, via dei Bersaglieri 1 Varese la serata d’apertura della rassegna “Dalla parte delle radici 2019”. (pagina Facebook “Gruppo Speleologico Cai Varese” per il programma completo)

Amedeo Gambini presenterà “L’Antro delle gallerie in Valganna“, il misterioso ipogeo artificiale situato in Valganna, con la sua complicata geometria fatta di gallerie, cunicoli, laghetti, sale, che ha sempre stimolato la ricerca ed anche la fantasia per capirne l’origine e la funzione: necropoli etrusca, miniera di Ferro Romana, cava rinascimentale, fino a luogo di “presenze aliene”.

Amedeo ha condotto, in collaborazione con Unex team e Gruppo Proteus speleosub, una lunga ed articolata ricerca (Antro 2.0), che ha portato, tra i vari risultati, alla scoperta di un secondo ingresso ed alla stesura del rilievo 3D.

Gli esiti principali sono stati riportati in una monografia recentemente edita dai BAR British Archaeological Reports di Oxford nella collana “Hypogean Archaeology”, ma per vedere immagini e rilievi non resta che venire a Sala Montanari.

Ingresso libero fino a capienza della sala.