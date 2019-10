In viaggio a New York: i musical di Broadway

Per chi soggiorna a New York le cose da fare e da vedere sono veramente tante, tra visite alle strutture più note della città, musei e parchi si ha solo l’imbarazzo della scelta. Tra coloro che si fermano in città anche solo per qualche giorno una delle attività preferite e di tendenza è assistere ad uno degli spettacoli di Broadway, il quartiere della città in cui ogni giorno sono in scena alcuni tra i musical e gli spettacoli teatrali più interessanti e di successo del mondo.

Perché vedere un musical

Stiamo parlando di un’esperienza che per molti capita una sola volta nella vita: assistere ad uno degli spettacoli di Broadway. Oggi sono moltissimi gli italiani che fanno una vacanza a New York, o che si fermano in città per motivi di lavoro. Durante le ore serali spesso le attività svolte nel corso della giornata sono impossibili, come avviene d esempio per alcuni negozi o per i principali musei. Anche se la notte a New York è una sola, approfittare del tempo libero per andare a Broadway è di certo un’opportunità da non perdere. Questo permette anche di vivere appieno la città, di provare tutta la magia che solo Broadway è in grado di dare.

Biglietti per Broadway: come, dove e quando

Desiderare di assistere a uno spettacolo di Broadway è una cosa, riuscire a farlo può però non essere così semplice come sembra, soprattutto se si spera di comprare i biglietti in loco. Molti degli spettacoli sono infatti sold out in pochi giorni, conviene quindi prenotarli. Oggi lo si può fare anche direttamente da casa, prima di partire, approfittando del servizio offerto da Hello Tickets. Di solito si sa per tempo il periodo dell’anno in cui si trascorrerà qualche giorno a New York; mentre si organizzano le giornate in città si può approfittare per guardare anche il cartellone di Broadway, prenotando con anticipo sarà possibile trovare posto anche per gli spettacoli più attesi della stagione. In più non servirà attendere in coda per poter acquistare un biglietto, come invece fa chi li acquista direttamente fuori dai teatri di Broadway. Clicca qui per saperne di più.

Organizzarsi al meglio

Anche con il biglietto alla mano conviene sempre arrivare con un certo anticipo a teatro; chi teme il freddo deve anche ricordare che all’interno l’aria condizionata è spesso freddissima, soprattutto durante i mesi estivi e primaverili. Visto che per alcuni spettacoli è possibile scegliere i posti: i migliori sono quelli nella zona centrale, vicino all’orchestra. Dal mezzanino invece si è lontani dal palco, ma si potrà godere appieno delle coreografie più spettacolari. Durante gli spettacoli è possibile acquistare bevande e dolci; se si ha la pazienza di aspettare Broadway è accanto a Times Square, quartiere con molti locali aperti anche fino a tardi.

La classifica del momento

Gli spettacoli a Broadway più apprezzati del momento: The Lion King, musical dedicato alla famosa saga ambientata nella savana africana, con musiche indimenticabili e coreografie esilaranti.

Aladdin, una bellissima fiaba in costume, effetti speciali indimenticabili.

The Phantom of the Opera, bellissime scenografie per un’esperienza indimenticabile.

Wicked, la storia della strega del mago di Oz, a teatro.