Villa Toeplitz, continuano i lavori

Con un po’ di ritardo, ma proseguono e stanno per arrivare a conclusione i lavori di manutenzione che il Comune sta portando avanti nel parco di villa Toeplitz per far tornare in funzione i giochi d’acqua delle fontane.

I lavori dovrebbero finire a fine novembre: oltre 300 mila euro è il costo totale dell’intervento, risorse che il Comune è riuscito ad ottenere anche grazie ai finanziamenti del Cipe e della Fondazione del Varesotto per l’Ambiente, il territorio e la coesione sociale. In questi giorni si stanno ultimando i lavori di impermeabilizzazione delle fontane e delle canalette. Anche l’ingresso del parco vedrà una novità con l’automatizzazione del cancello di ferro posto come varco di accesso da via Gian Battista Vico.

Saranno 250 i metri quadrati di nuove tesserine vetrose azzurre che verranno posate nel letto delle canalette e della fontana centrale. Tremila metri quadrati invece saranno i viali riqualificati in calcestre, mentre saranno 360 metri quadri di vialetti in acciottolato realizzati con sassi del fiume Ticino. L’intervento inoltre prevede l’impermeabilizzazione di 310 mq di vasche d’acqua.

«In questi giorni è iniziato il cantiere delle stazioni – spiega l’assessore all’Ambiente Dino De Simone – contemporaneamente stiamo ultimando i lavori nello splendido parco di sant’Ambrogio. Un’area verde di circa 7 ettari con oltre 4 ettari di bosco e prati, in cui sono presenti fontane, vasche e canali meravigliosi che da decenni aspettavano di essere riqualificati. L’obiettivo, studiato insieme ai cittadini e al quartiere, è quello di tornare a godere degli splendidi giochi d’acqua che renderanno ancora più bella Villa Toeplitz. Un parco che sarà tra pochi giorni ancora più attrattivo. Per il quartiere di Sant’Ambrogio un elemento in più per essere orgogliosi del proprio rione».