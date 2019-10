Weekend in vasca: 11° trofeo “Città di Saronno”

E’ giunto alla sua undicesima ricorrenza il Trofeo Master “Città di Saronno”, organizzato dall’ associazione sportiva dilettantistica Rari Nantes Saronno in collaborazione con Saronno Servizi SSD e con il patrocinio del Comune di Saronno.

Una manifestazione inserita nel Circuito Nazionale Supermaster FIN (Federazione Italiana Nuoto) e che sarà valida per la prima prova del Circuito Nord Ovest, alla sua terza edizione. L’evento comprende un ricco programma di gare che si svolgeranno tra la serata di sabato 9 e la giornata di domenica 10 novembre. La competizione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master specialità nuoto per l’anno 2019/2020: sono aperte le iscrizioni, che si chiuderanno alle ore 23.45 del giorno 3 novembre, da effettuare sul portale FIN; la quota è compresa tra i 12 e i 14 euro ad atleta, il numero massimo di partecipanti è fissato a 850. Le gare svarieranno tra le individuali e le staffette, con i diversi stili misto, libero, farfalla, rana e dorso, e si svolgeranno presso la Piscina comunale di Saronno, in via Cesare Miola 5.

Durante la manifestazione si potrà usufruire del servizio bar “Stel” che rimarrà aperto all’interno dell’impianto per tutta la durata dell’evento, e vi sarà inoltre la possibilità di avere convenzioni con alcuni dei ristoranti nelle vicinanze. Sarà inoltre presente, durante l’iniziativa, un banchetto dell’associazione “Il sogno di Lan” ai fini di informare e raccogliere fondi per il progetto “Swimming for safety”, contro i rischi di annegamento infantile in Vietnam. Tutti i dettagli con il volantino del Trofeo “Città di Saronno” e il programma delle gare sono disponibili sul sito www.piscinadisaronno.it, mentre al link http://www.nuotomaster.it/NUOTO/CAL/2020B09A.pdf trovate tutte le informazioni di servizio e le modalità d’iscrizione.