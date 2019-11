Al Parco delle Groane si parla di rettili

Prima serata naturalistica dopo la pausa estiva.

Venerdì 8 Novembre alle 21 presso il Centro Parco Polveriera andremo alla scoperta dei rettili del Parco delle Groane. Lo faremo assieme a un esperto del calibro di Matteo Di Nicola, naturalista, fotografo e amico del Parco delle Groane con cui già in passato abbiamo collaborato per alcune iniziative come il BioBlitz.

Per l’occasione Di Nicola presenterà la sua ultima fatica editoriale “Anfibi e Rettili d’Italia” curata assieme a Luca Cavigioli, Luica Luiselli e Franco Andreone. Le foto sono interamente di Di Nicola.

La partecipazione è libera.