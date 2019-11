Anche Luino al tavolo di “AnciLab”

Il patrimonio artistico e culturale rappresenta una grande risorsa per l’Italia che possiede un vero e proprio museo a cielo aperto, una preziosa testimonianza della storia e della civiltà del Paese.

Per valorizzare al meglio i beni artistici, i Comuni sono chiamati ad affrontare questioni di non facile soluzione, con aspetti complessi che necessitano capacità progettuali, competenze organizzative e gestionali, risorse finanziarie adeguate e visione strategica.

Proprio per questo, ANCI ha creato ANCILAB, un laboratorio di idee e confronto, che ha avuto inizio l’anno scorso, rivolto a tutti gli Enti che desiderassero confrontarsi su queste tematiche importanti e delicate.

Anche il Comune di Luino è stato presente sin dall’inizio a questi tavoli che ANCI ha realizzato per accompagnare ad operare nella cultura in questo periodo storico complesso.

Negli scorsi giorni si è svolto a Milano l’incontro conclusivo riguardante la “Valorizzazione dei Beni Culturali: esperienze e prospettive in Lombardia” a cui per il Comune di Luino ha presenziato l’architetto Graziella Cusano, responsabile del settore territorio.

In questo contesto prestigioso, l’architetto ha relazionato in merito alla nostra esperienza luinese, mostrando con una presentazione dettagliata tutte le attività svolte in questi pochi mesi dalla riapertura nel prezioso edificio in stile Liberty.

AnciLab, laboratorio di contenuti, ha promosso questa iniziativa, proprio per presentare esperienze realizzate da Comuni lombardi di piccole, medie e grandi dimensioni, per stimolare riflessioni dalle quali trarre spunti e supporti atti a realizzare opere o attività di sviluppo del territorio.

Il Laboratorio sulla Valorizzazione dei Beni Culturali, attraverso il confronto fra gli stakeholder del settore, ha permesso di analizzare buone pratiche, evidenziare criticità, raccogliere testimonianze anche rispetto alle diversità dei contesti di intervento.