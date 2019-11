“Aspettando il Natale” a Villa Porro

Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre 2019 le sale di Villa Porro a Lonate Pozzolo in Via Roma, 5 saranno aperte al pubblico e ospiteranno pezzi unici di Arti Decorative e Design appositamente realizzati da creativi italiani per l’evento “Aspettando il Natale. Arti decorative e design”.

Dopo le felici edizioni degli scorsi anni a Villa Porro, ecco un altro appuntamento dedicato alla creatività organizzato dalla famiglia Bollazzi proprietaria di “Villa Porro” e dal Circolo Culturale Lonatese “Il Fontanile”, rappresentato dalla presidentessa sig.ra Giuseppina Bottiani, con il patrocinio del Comune di Lonate Pozzolo.

All’interno del corpo nobiliare della Villa, tra gli antichi splendori delle quattro magnifiche sale del piano terreno, nella Sala Rossa, troviamo tre espositori, la pittrice Anna Pasinato insieme ai suoi disegni a pastello su carta e ai suoi dipinti in acrilico su tela e sassi dedicati agli animali, la pittrice Silvia Lopez Palao che propone copie artistiche di quadri famosi, quali la Dama con l’ermellino di Leonardo da Vinci, Ragazza con turbante di Jan Vermeer, mentre il designer Cesare Milan realizza lampade e oggetti di design unici e originali ispirandosi al mondo della natura utilizzando materiali vari quali sassi, legno, corteccia, corda, conchiglie, pigne.

La Sala delle Rosette,con pavimenti in cotto lombardo e soffitti decorati, ospita lo scultore Gino Albè e le sue creazioni, tavole di tiglio decorate e intagliate con scalpello e sgorbia e l’artista del cuoio Paolo Costa che presenta manufatti in cuoio e pelle realizzati artigianalmente, borse, portafogli, cinture.

La Sala dei drappeggi, con le sue pareti riccamente decorate e pavimento in mosaico veneziano, un tempo sala da pranzo dei nobili Porro, è lo scenario ideale per le creazioni preziose della jewellery designer Valentina De Sanctis, gioielli interamente realizzati a mano con materiali pregiati, argento, acciaio, ottone, lega l89, zama, ceramica, vetro, resina, madreperla, legno, pelle, tessuto. Ogni gioiello è un pezzo unico, originale ed esclusivo.

La Sala dei Paesaggi accoglie il Circolo Culturale Lonatese “Il Fontanile”, attivo sul territorio di Lonate Pozzolo dal 1983, che illustra i suoi corsi di musica e le attività artistiche, mostre, concerti e un concorso fotografico a livello nazionale.

Nel soppalco in legno espongono due scenografe diplomate all’Accademia di Belle Arti di Brera, Elisabetta Guglielmo con i suoi quadri tridimensionali e centrotavola natalizi creati con materiali e tecniche pittoriche varie. Attraverso piccole quinte e giochi di luci, come in una scenografia teatrale, le immagini prendono volume e vita. Fanny Selmo mostra decorazioni natalizie e oggettistica per la casa artigianali realizzate in diversi materiali e tecniche pittoriche, insieme a vecchi oggetti trasformati in pezzi unici di eco design.

La Sala del Parco ospita Carlo Ferrario, artista del legno, Cristina Didonè, ceramista creatrice di piatti, ciotole, appoggia-cucchiai, portacandele, bottoni, collane e bracciali, la decoratrice del legno Romina Pinciroli con i suoi taglieri, portalettere, targhette, centrotavola, orologi, cofanetti e vassoi disegnati e incisi a mano, la creatrice Rita Peconio e i suoi gioielli disegnati per essere realizzati con perline di vetro, cristalli Swarovsky, elementi in argentone, ceramica, perle di fiume, ma anche con materiali meno tradizionali come semi di frutti esotici, castagne d’acqua, forme in legno dipinte a mano o ricoperte di sete e velluti preziosi, nodi complessi ed eleganti fatti con la tecnica della tradizione cinese su cordoncini e cordoni dall’aspetto setoso e dai colori accuratamente scelti e infine Paolo Zaro con la ceramica Raku, una diversa forma espressiva della ceramica contemporanea attraverso l’impiego di antiche tecniche rielaborate e arricchite secondo le nuove sperimentazioni.

La Limonaia, con le sue luminose vetrate un tempo ricovero invernale delle piante d’agrumi, è la sede ideale per l’artista shabby chic Simona Castelli e le sue creazione di gessetti profumati, accessori moda e angeli portafortuna realizzati con ceramiche greche e per Lucia Nason con terrecotte e porcellane dipinte a mano.

SABATO 30 NOVEMBRE 2019

ore 14.30 – 19.00

DOMENICA 1 DICEMBRE 2019

ore 10.00 – 12.30

ore 14.30 – 19.00

Villa Porro

www.villaporro.it

Via Roma, 5 – Lonate Pozzolo (Va)

0331.661108 – 348.7119052

Ingresso libero