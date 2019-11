Astuti: “Norme sul Tpl mettono a rischio efficienza del servizio”

«La Giunta regionale ha deciso di modificare con un blitz le agenzie del trasporto pubblico locale mettendo a rischio l’efficienza del servizio e creando confusione. Siamo almeno riusciti ad ottenere che si apra da subito un tavolo che entro tre mesi, coinvolgendo gli enti locali e le agenzie, elabori la revisione della legge quadro sui trasporti. Mi auguro che quello sia il luogo in cui si possano affrontare i temi del trasporto pubblico con maggiore equilibrio e avendo a cuore i problemi veri dei pendolari».

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti spiegando le ragioni per le quali il Partito Democratico, oggi in Regione, ha votato contro la legge di semplificazione che contiene una modifica della norma sul trasporto pubblico che modifica gli assetti delle agenzie del Tpl. In particolare la critica riguarda la decisione di far scendere il comune di Milano dal 62 al 50% nell’agenzia di bacino, a favore degli altri comuni che fanno parte dello stesso ambito.