Avvistamenti luminosi, non preoccupatevi: è opera dell’uomo

I nostri lettori ci hanno segnalato in diverse occasioni la presenza di piccole luci nel cielo che si muovono simultanee in un’unica direzione. Il lasso di tempo di queste segnalazioni è parecchio ampio quindi per chiarire tutti dubbi e “paure” abbiamo contattato il Centro Geofisico Prealpino che ci ha fornito informazioni precise su questo fenomeno che, a quanto pare, non è isolato.

A parlarci è la studiosa Chiara Cattaneo che ci spiega come lo sciame di luci a cui qualcuno di voi ha assistito sia un fenomeno strettamente artificiale: non si tratta di aerei, si esclude questa “pista” viste le grandi dimensioni degli aeromobili e l’impossibilità che avrebbero a viaggiare vicini tra loro; non sono neppure satelliti dato che sarebbe oggetti isolati e nemmeno palloni meteorologici poiché che vengono spediti ad altezze elevate, ma la loro attività si svolge prevalentemente nelle ore diurne.

Molto probabilmente gli avvistamenti fanno riferimento a gruppi di lucine comunemente conosciute come “lanterne cinesi”, lanterne luminose che con il vento vengono trasportate nella medesima direzione, l’effetto ottico levate da terra è molto fascinoso ma le conseguenze non son altrettanto belle.

Sono quindi oggetti “identificati”, ma si tratta di articoli piuttosto pericolosi e ci viene anche spiegato perché dall’esperta: “I gruppi luminosi avvistati sono lanterne cinesi, le quali sono dannose per l’ambiente, in particolare per i boschi della nostra zona visto che dopo essere state lanciate, l’atterraggio può avvenire in zone boschive aumentando i rischi d’incendio a causa del terreno secco”.

L’esperta ci tiene inoltre a sottolineare il fatto che in molte aree sono pratiche illegali ed è quindi caldamente consigliato prendere le adeguate precauzioni.