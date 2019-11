Basket e hockey: promozione congiunta per i tifosi

Weekend a tutto sport in quel di Varese dove andranno in scena gli incontri interni sia dei Mastini di hockey su ghiaccio (sabato 16, ore 18,30 contro il Bressanone), sia della Openjobmetis di basket (domenica 17, ore 17,30, contro Venezia): la vicinanza delle due partite ha indotto le due società a varare una promozione che può interessare gli appassionati di entrambe le discipline.

Ecco come funzionerà l’iniziativa: i tifosi della Openjobmetis che si presenteranno sabato alle casse del PalAlbani con l’abbonamento annuale (o con il biglietto di Varese-Venezia preso in prevendita) potranno acquistare un biglietto al prezzo scontato di 5 euro per assistere al match dei gialloneri (posto unico).

I supporters dei Mastini invece, con in mano l’abbonamento o il biglietto della gara di sabato, avranno la possibilità di acquistare un tagliando di Curva Nord o Galleria a soli 5 euro per accedere all’incontro di basket in programma alla Enerexenia Arena. La promozione è valida solamente il giorno della partita alle casse del palaghiaccio e del palazzetto, fino ad esaurimento posti.

Per quanto riguarda la sfida sul parquet tra la Openjobmetis e i campioni d’Italia in carica dell’Umana Reyer, intanto, sono disponibili dalle ore 15 di oggi (martedì 12) i biglietti in prevendita. I tagliandi si potranno acquistare online sul sito della società biancorossa (cliccando QUI) o attraverso la app ufficiale per smartphone, oppure all’agenzia Viaggi Giuliani e Laudi (via Marconi 10 a Varese) e ancora allo store del palazzetto di Masnago, che è aperto tra le 15,30 e le 19 da mercoledì a sabato.

Il giorno della partita invece, i botteghini della Enerxenia Arena apriranno alle ore 15,30.