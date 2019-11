Cambio della viabilità in centro a Gallarate, si parte mercoledì

Era attesa da fine agosto e, negli ultimi tempi, molti si chiedevano che fine avesse fatto. È la modifica (sperimentale) della viabilità in centro a Gallarate, annunciata appunto sul finir dell’estate, ipotizzata per metà ottobre e poi man mano rinviata, anche per ragioni metereologiche.

Ora però si parte: «Il 27 novembre partiremo con l’inversione di Mazzini» dice il sindaco Andrea Cassani, a cui abbiamo chiesto aggiornamento. E in effetti proprio oggi è stata pubblicata la determina (atto tecnico) che ufficializza la modifica già decisa a livello politico da settimane.

La novità è appunto che – rispetto al primo cronoprogramma annunciato – è l’avvio prima con la modifica su via Mazzini e via Postporta, poi in un secondo tempo la modifica principale, vale a dire l’inversione di marcia del “giro” di accesso e uscita da piazza Garibaldi (dunque con la inversione di via Verdi e via San Francesco, da e per piazza Risorgimento).

Nella delibera si legge che si procede su due fasi:

prima fase con decorrenza immediata: – l’inversione dell’attuale senso unico di marcia dei veicoli in Via Mazzini (tratto compreso tra Via Roma e Via Postporta);

– l’inversione dell’attuale senso unico di marcia dei veicoli in Via Postporta;

– di istituire l’obbligo di dare precedenza ai veicoli che percorrono la Via Postporta prima di immettersi in Piazza Garibaldi;

– di istituire l’obbligo di fermarsi e dare precedenza ai veicoli che percorrono Corso Sempione con direzione Via Mazzini all’intersezione con la laterale dipartente dalla Via Roma;

– di modificare l’attuale impianto semaforico per regolamentare la svolta a sinistra dei veicoli che percorrono la Via Roma in direzione Via Mazzini.