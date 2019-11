Commovente omaggio ai tre Vigili del fuoco morti a Quargnento

Un momento di unione e di cordoglio, per salutare i tre Vigili del fuoco vittime dell’esplosione avvenuta nella notte di lunedì 4 novembre in una cascina di Quargnento, in provincia di Alessandria. Grande commozione per il ritrovo dei volontari e delle forze armate di Saronno, che hanno così espresso tutta la propria vicinanza alle famiglie di Antonio Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo, i tre pompieri deceduti a seguito del rogo.

Il ritrovo si è tenuto nella serata di oggi, mercoledì 6 novembre, alla caserma dei Vigili del fuoco di Saronno di via Stra Madonna. Presenti, insieme ai Vigili del fuoco, i gruppi dei volontari della Protezione civile di Saronno, le unità cinofile, la Guardia di finanza e le forze armate, Carabinieri e Polizia locale.

Alla proclamazione di un breve ma intenso discorso di condoglianze tenuto dal comandante della stazione dei Vigili del fuoco saronnese, è seguito un toccante momento di applausi accompagnato dal suono delle sirene dei veicoli delle istituzioni presenti, segno distintivo che accomuna i volontari e le forze armate, nell’espressione di tutta la vicinanza alle vittime e ai loro familiari.

La celebrazione si è conclusa con l’apposizione, all’interno della sede di via Stra Madonna, di un bouquet funerario per mantenere sempre vivo il ricordo dei tre padri di famiglia scomparsi nell’Alessandrino.