Derrik McKenzie dei Jamiroquai: “Amo Gavirate e il lago”

Varese sta diventando una seconda casa, si è innamorato del lago e ha promesso di tornare nuovamente a suonare in città. Derrik McKenzie è conosciuto soprattuto per il suo ruolo di batterista dei Jamiroquai, band inglese di fama internazionale.

Tra un tour e l’altro però, McKenzie, 55 anni, dal 1994 parte della storica band, si concede concerti in giro per il mondo e sabato sera è salito sul palcoscenico delle cantine Coopuf di Varese accompagnato da una band tutta varesina, formata da Marco Mengoni (voce, percussioni, nel video), Francesca Morandi (basso), Luca Pedroni (chitarra), Riccardo Guidotti (voce) e Luca Fraula (tastiere).

Sono loro ad aver portato il grande batterista in provincia, e non è la prima volta, come racconta McKenzie in questa intervista e dove spiega che ama molto Gavirate e che presto tornerà al lavoro al fianco di Jay Kay e band. La serata ha visto un numeroso pubblico e una scaletta funky, nelle corde del batterista e di tutta la band.