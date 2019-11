Enerxenia, Acsm Agam ambiente e acquedotto sono “sbarcati” in centro

Sono stati inaugurati ufficialmente alle 17 del 27 novembre i nuovi sportelli Enerxenia, Acsm Agam ambiente e Acsm Agam reti gas e acqua.

Gli uffici aperti al pubblico si sono spostati infatti da villa Augusta, in via San Giusto a Giubiano, in pieno centro: in via Avegno 4 a Varese, a pochi passi da piazza Repubblica.

Un pomeriggio di festa e di musica, culminato con il tradizionale taglio del nastro, che ha visto come prestigiosi “Padroni di casa” Paolo Busnelli, il presidente della società capogruppo Acsm Agam, e il suo Ad Paolo Soldani, e tra gli ospiti anche il rappresentante di Pallacanestro Varese Marco Zamberletti.