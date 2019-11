Tra fili e tessuti, studenti alla scoperta della Brugnoli

Accompagnati dalle professoresse Anna Zeroli e Donatella Gianlongo e con la supervisione di Alba Ciserani di Univa, i ragazzi della seconda B delle scuole medie Bellotti di Busto Arsizio hanno visitato questa mattina, martedì, la Brugnoli di via Ferrini, azienda che produce tessuti a maglia circolare dal 1952, nell’ambito del progetto PmiDay 2019. Fondata da Giovanni e Luigi Brugnoli oggi è gestita dai nipoti Massimiliano, Luca e Roberto Denna che portano avanti la tradizione di famiglia.

Galleria fotografica Pmi Day 2019, Studenti delle scuole Bellotti alla Brugnoli Giovanni 4 di 10

Il gruppo è formato dall’azienda che produce il tessuto greggio e da una tintoria che provvede alla colorazione, impiega attorno ai 100 dipendenti e ha un fatturato complessivo di circa 20 milioni di euro. «Una realtà che – spiega Massimiliano Denna – è nel solco della tradizione tessile cittadina ma che guarda al futuro con macchinari all’avanguardia e nel rispetto della sostenibilità ambientale e della salute umana».

Numerose sono le certificazioni conseguite dalla Brugnoli Giovanni che, insieme alla grande professionalità delle maestranze e all’alta qualità dei prodotti utilizzati e trasformati in tessuto finito a km 0: «La sostenibilità è un percorso che si compie un passo dopo l’altro. Una volta iniziato, si desidera solo andare avanti» – è il motto dell’azienda.

Gli alunni sono stati divisi in gruppi e accompagnati nelle varie aree della fabbrica per vedere come funziona una realtà complessa di questo tipo, a partire dal filo fino ad arrivare al prodotto finito, passando per i laboratori e l’ufficio marketing: «Ho visto i ragazzi molti attenti, prendere appunti e fare domande più che pertinenti. Una bella esperienza per loro e anche per noi» – ha concluso Denna.