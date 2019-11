Forcora, pista battuta ma ancora non si scia

L’anno scorso gli amanti di sci e ciaspole sono rimasti a bocca asciutta. Quest’anno qualcosa forse si muove ma in Forcora si dovrà attendere: la neve è caduta e le foto di Simone Riva Berni, gestore del ristorante sciovia sono invitanti.

Ma è ancora presto per fare le lamine e spalmare la sciolina: l’impianto per ora rimane fermo.

Lo conferma Bruno Rossi, responsabile dell’impianto di risalita. Cosa occorre per far ripartire la struttura che porta gli sciatori in vetta al monte Cadrigna?

«Occorre più neve – spiega Rossi – . Nei giorni scorsi, il 18, ne è scesa. L’abbiamo battuta coi gatti (nella foto notturna) ed abbiamo realizzato la base, ma poi è arrivata la pioggia. Ora ci vorrebbero due cose: una bella “gelata“ e una nevicata di almeno una ventina di centimetri».

Dopo le schiarite di oggi, mercoledì, per domani sono previste altre precipitazioni che diventeranno nevose sopra i 1000-1200 metri: forse cadrà ancora qualche fiocco, ma solo in vetta. Sabato verranno montati i piattelli, ma la stagione è ancora in forse.