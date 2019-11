Funivia per Monteviasco, Cosentino: “Pieno supporto al Comune per trovare nuova soluzione”

In merito alla notizia della mancata firma del contratto di gestione tra il Comune di Curiglia con Monteviasco e la cooperativa “Montagna domani” – che a maggio aveva vinto il bando per la gestione – interviene il Consigliere regionale Giacomo Cosentino che, insieme al Governatore Attilio Fontana, sin da subito ha lavorato e trovato i fondi per garantire la riattivazione dell’impianto:

«Mi dispiace che la procedura di affidamento per la gestione dell’impianto, attivata dal Comune e che ha visto la partecipazione della Cooperativa “Montagna domani”, non si sia conclusa positivamente. Come Regione Lombardia ci stiamo già nuovamente confrontando col Comune per dare tutto il supporto necessario e la stessa cosa la sta facendo l’agenzia del trasporto pubblico locale: è un piccolo Comune e ha bisogno di non essere lasciato solo. Anche Comunità Montana, grazie alla sensibilità del Presidente Castoldi, sta facendo la sua parte».

Conclude Cosentino «confermiamo i 150 mila euro necessari per mettere il futuro gestore nelle condizioni di procedere con la riattivazione della funivia».