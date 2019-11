Inaugurato il nuovo ambulatorio medico

Prima la commemorazione dei caduti in guerra nella Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate e poi l’inaugurazione dell’ambulatorio medico con la nuova rampa di accesso laterale per i diversamente abili. La cittadinanza di Cazzago Brabbia a questa giornata, un po’ sospesa tra passato e presente, ha risposto con grande senso civico nonostante il tempo a dir poco inclemente. Molte le penne nere presenti, a partire dal sindaco Emilio Magni che ha ribadito l’importanza di commemorare questi due momenti. «Qui c’è il cuore del paese – ha detto il primo cittadino – c’è la scuola, il comune, il parco e l’ambulatorio con la nuova rampa, indispensabile per permettere l’accesso ai disabili. Tutto questo è stato possibile perché abbiamo un ufficio tecnico che funziona bene e ha ottenuto le risorse necessarie partecipando ad alcuni bandi».

Gli spazi del nuovo ambulatorio sono ampi e luminosi con la sala d’aspetto dotata di televisore per intrattenere i pazienti, mentre un “semaforo” fuori dal locale visite indicherà quando il medico è libero (verde) od occupato (rosso).

nella foto sotto la ciminiera della fornace

La prossima inaugurazione sarà a dicembre e riguarderà la ciminiera della fornace sulla strada per Inarzo. «I lavori sono ormai quasi finiti – ha sottolineato Magni – sono stati raddrizzati gli ultimi metri e per Natale sarà liberata dai ponteggi».