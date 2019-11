Il legno per la riqualificazione urbana

Il legno è un materiale che si adatta benissimo anche per la riqualificazione urbana. Il legno, infatti, è una materia prima straordinaria per l’impiego in edilizia non solo per la realizzazione di nuove case in bioarchitettura ma anche per interventi su costruzioni esistenti.

Nella fotogallery si trova un esempio di riqualificazione urbana di edificio realizzata mediante rivestimento di facciata di Novellocase, azienda varesina da tre generazioni impegnata nella lavorazione del legno. Si tratta di una facciata ventilata in legno realizzata a Castelfranco Veneto: il committente ha scelto per la propria struttura listelli in pino termotrattato, che migliorano l’aspetto del costruito fungendo, al contempo, da sistema di regolazione termica e acustica.

Questi sistemi di facciata non richiedono, inoltre, alcun intervento di manutenzione: con il tempo, il legno assume in modo naturale il suo caratteristico tono argentato che si manterrà inalterato per sempre.

Committente: System Service srl

Progetto e DD.LL.: Studio Archilab, Castelfranco Veneto

Ingegnerizzazione e posa in opera: Antonello Finiture srl

Novellocase – Facciate in legno