Leonardo: contratti per cinque elicotteri con Abu Dhabi Aviation

Abu Dhabi Aviation (ADA), il maggior fornitore di servizi elicotteristici commerciali nell’area mediorientale e nordafricana, e Leonardo hanno annunciato, nel corso di una cerimonia ufficiale al Dubai Air Show, la firma di contratti per cinque elicotteri, comprendenti tre AW139 e due AW169, con consegne previste nel 2020. Si tratta del primo ordine per elicotteri AW169 per questo cliente e che si aggiungono ai 16 AW139 già presenti nella flotta di ADA a supporto prevalentemente dell’industria Oil & Gas.

Questi ordini rientrano nell’accordo per 15 elicotteri dei modelli AW139/AW169/AW189 annunciato alla fine del 2015. Come già avviene per gli AW139, anche gli AW169 beneficeranno dei servizi di assistenza tecnica forniti negli Emirati Arabi Uniti da AgustaWestland Aviation Services LLC, joint venture tra Leonardo e Abu Dhabi Aviation (ADA) che fornisce supporto alla flotta elicotteristica presente nella regione. Utilizzando congiuntamente i modelli AW139 e AW169, ADA si aggiungerà ai diversi clienti nel mondo che già beneficiano dei vantaggi unici offerti dalla famiglia di elicotteri di nuova generazione di Leonardo.

«Siamo onorati che il nostro importante partner negli Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi Aviation, abbia deciso di aggiungere alla propria flotta elicotteristica anche l’AW169, confermando così la sua fiducia nella nostra tecnologia che contribuirà anche ai loro futuri successi» ha detto Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo.

«La firma di oggi rafforzerà il supporto all’industria oil & gas dentro e fuori gli Emirati Arabi Uniti e soddisferà la domanda per servizi di trasporto, elisoccorso e altre applicazioni. È in linea con la strategia di espansione della flotta di elicotteri di nuova generazione dell’azienda al fine di soddisfare le richieste dei clienti e in vista dell’elevata domanda nel 2020» ha dichiarato il presidente di Abu Dhabi Aviation Nader Ahmed Al Hammadi.