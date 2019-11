Libertà di stampa in sala Veratti

Martedi 26 novembre ore 19 in Sala Veratti per il ciclo: “I giovani e la Costituzione” avrà luogo un evento ispirato all’art. 21. Si approfondirà il tema della libertà di stampa con particolare

riferimento alla Tutela della riservatezza, Tutela della identità e diritto ad essere informati. Le immagini di Aylan bambino Siriano ritrovato morto su una spiaggia turca moltiplicate

dai social, sono state il segno più evidente della sovraesposizione di identità e di riservatezza a fronte dell’istinto di promuovere la propria idea e in assoluta mancanza della mediazione di un professionista dell’informazione. La serata organizzata dal Comitato Centro Storico Italiano sarà introdotta da Santi Moschella e Roberta Varani.