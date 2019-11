Lite tra senza tetto per un posto letto in Pronto Soccorso, denunciati

Da qualche tempo i Carabinieri di Busto Arsizio sono impegnati nella vigilanza dell’ospedale cittadino. Due soggetti che si “contendevano” il posto letto sono stati denunciati

In piena notte i carabinieri del nucleo operativo e radiombile sono intervenuti all’esterno del Pronto Soccorso perchè era in atto una violenta lite tra due volti noti, si tratta di senza tetto che hanno scelto l’ospedale come loro dimora invernale anche perchè, a causa della loro dipendenza dall’alcol, non vengono accettati da strutture come il dormitorio della stazione Fs.

Immediatamente intervenuti per sedare l’alterco, i militari si sono resi conto di trovarsi dinnanzi ad una situazione quantomeno atipica: i due contendenti – entrambi ubriachi – stavano litigando per accaparrarsi il “posto letto” migliore nella sala d’attesa del pronto soccorso.

Gli accertamenti svolti consentivano di appurare, più nel dettaglio, che uno dei due voleva evitare l’ingresso dell’altro, che evidentemente gli avrebbe tolto “spazio” e che in effetti la lite era sorta pochi istanti prima proprio all’ interno della sala d’attesa del pronto soccorso.

L’intervento dei militari ha consentito a pazienti e loro accompagnatori di reimpossessarsi dei sedili a loro destinati. I due dovranno rispondere di occupazione di edifici pubblici ed ubriachezza molesta.