Malnate, doppio appuntamento per i 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino

In occasione del 30° anniversario della caduta del muro di Berlino, l’assessorato alle pari opportunità del Comune di Malnate propone un incontro dal titolo: “muri di Ieri, di Oggi, di Domani”.

L’appuntamento è per sabato 9 novembre ore 17:00 presso il Centro Sociale Lena Lazzari.

Interverranno, oltre al sindaco Irene Bellifemine, anche il professore Giosuè Romano e il presidente della Consulta Sociale Mauro Sarasso.

Per i più piccoli invece alle ore 10.30 in Biblioteca, le “nonne favolose” porteranno in scena un mini spettacolo liberamente tratto dalla fiaba di Oscar Wilde “Il Gigante Egoista”. E a seguire ancora tante storie lette dalle volontarie.