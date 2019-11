Il maltempo sferza le valli dell’Ossola, tra frane e rischio valanghe

Il maltempo colpisce anche le valli dell’Ossola.

In Valle Strona sono stati recuperati dal Soccorso Alpino, in mattinata, i quindici ospiti di un agriturismo, bloccati ieri a causa della frana che ha travolto la strada a Campello Monti, tra Omegna e l’alta valle Strona.

Altra frana a Valpiana, una delle frazioni sui versanti di Villadossola: la massa di terra e pietre ha lambito alcune case e sono state evacuate due famiglie.

Interrotte per pericolo valanghe la statale 659 della valle Formazza ( la nevicata in quota è stata incredibile, anche verso la Val Divedro). Bloccata anche la provinciale a ridosso dell’abitato di Macugnaga.

Interruzioni si sono verificate a Crodo e in val Bognanco, come documentato puntualmente da Ossolanews.