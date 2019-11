Mercato libero luce e gas, un incontro per capire

Il circolo Acli di Caronno Varesino organizza, in collaborazione con Lega Consumatori Varese, un incontro dedicato all’entrata a partire dal 1° luglio 2020 nel mercato libero per le forniture domestiche di gas e luce. Per fare chiarezza su cosa succederà e mettere in guardia soprattutto i più anziani su possibile truffe.

Relatori: Roberto Galbiati, Lega Consumatori Varese e Maurizio Monoli Lega Consumatori Pavia.

L’incontro si terrà sabato 16 novembre alle ore 20.45 al circolo Acli in via Giuseppe Garibaldi numero 7. L’ingresso è libero