Moto2: la MV Agusta di Manzi scatta dalla terza posizione

Quello del venerdì non è stato un fuoco di paglia per Stefano Manzi, il pilota riminese che gareggia in Moto2 con una MV Agusta del team Forward Racing. Dopo le ottime sessioni di prove libere a Valencia (primo al mattino, terzo al pomeriggio), il giovane italiano si è confermato nelle qualifiche ufficiali terminate con il terzo tempo assoluto.

Manzi ha ottenuto infatti un prezioso 1’34″63, tempo che lo ha posizionato alle spalle del poleman, lo spagnolo Jorge Navarro (Speed Up) e del secondo posto occupato dall’altro iberico, Jorge Martin (Ktm). La distanza tra la MV Agusta e la vetta è di soli 0,155 secondi e la terza piazza in griglia di partenza è di gran lunga il miglior risultato stagionale per la moto varesina, che proprio sul finire del campionato pare essere sbocciata.

Appena fuori dal Q2 (quindi 19a piazzola di partenza) l’altro pilota MV-Forward, lo svizzero Dominique Aegerter, all’ultima gara con la moto della Schiranna.

Domenica 17 novembre quindi, una MV Agusta potrà davvero provare a lottare per le primissime posizioni (anche se il passo gara è differente da quello in prova): il GP della Comunità Valenciana di Moto2 scatterà alle ore 12,20 italiane.