“Nero e rosa carne” al teatro di Caldana

“Nero (e rosa carne)” andrà in scena al teatro SOMS di Caldana, sabato 23 novembre, alle ore 20.30.

Il titolo rispecchia esattamente quello che appare in scena: nero.

Ovunque. Nere le tavole del palco e le quinte, neri gli abiti dei protagonisti. Ma il “nero” non è uno solo: ha molte sfumature, e così è la violenza. Dire violenza infatti non implica la condivisione di un pensiero comune: ognuno la vive a suo modo, la percepisce su di se’ con più o meno forza, la usa sugli altri più o meno consapevolmente. L’unica cosa certa (per chiunque) è che la violenza è nera, impedisce alla luce di entrare. Da qui nasce il racconto delle storie di tre donne che la violenza l’hanno subita, e di tre uomini che facendo loro male hanno fatto male prima di tutto a se stessi.

La produzione di questo spettacolo è di Red Carpet Teatro (che ha sede al Teatro Santuccio di Varese e al Teatro Libero di Milano), diretto da Serena Nardi, attrice, regista e drammaturga, diplomata presso l’Accademia di Arte Drammatica dei Filodrammatici di Milano, È laureata in Alta Formazione Artistica presso l’Accademia di Brera e in Scienze della Musica e dello Spettacolo; ha conseguito il Master in Regia Lirica dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica di Roma e ha lavorato come assistente regia al Teatro la Fenice di Venezia e all’Arena Opera Festival di Verona.

L’ingresso è gratuito.