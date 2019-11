Notte di eccessi: giovani e giovanissimi vittime dell’alcol

Sedici interventi in 5 ore. Non una notte come le altre per la centrale operativa Soreu del 118 di Villa Guardia. Tra la mezzanotte e le 5 di questa mattina, sono arrivate richieste di aiuto per soccorrere persone in stato di ebrezza. Una notte di baldoria vissuta con uguale leggerezza nelle province di Varese e di Como.

Nella nostra provincia sono stati 7 gli interventi di soccorso mirati all’intossicazione etilica. Molti i giovani e giovanissimi a cui la festa di Halloween ha ispirato una condotta un po’ troppo sopra le righe.

Il primo intervento poco prima della una della scorsa notte a Cadegliano Viconago durante una festa per studenti: un ragazzo di 16 anni è stato trasportato all’ospedale di Cittiglio in codice giallo.

Mezz’ora dopo, l’ambulanza si è diretta a Mornago per una ragazza di 17 anni che è stata poi portata all’ospedale di Gallarate per accertamenti.

Alla 1.45 nuova richiesta di soccorso: a Castellanza una giovane di 28 anni mentre alle 2.10 l’ambulanza è intervenuta in via Hermada a Varese per un ventiduenne che aveva ecceduto e, probabilmente, non solo di alcol richiedendo l’intervento anche della Polizia.

Alle 3.15 intervento di gruppo a Malnate in aiuto di tre ragazzi di 19, 21 e 22 anni che sono stati trasportati all’ospedale di Circolo in codice verde.

Dalla centrale della Soreu dei Laghi sono partiti gli interventi anche per Legnano, alle 3 e alle 5.30 per due giovani di 21 e 22 anni e verso Cerro Maggiore per un ragazza ventenne.