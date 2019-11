Nuova fase per Varese Cambia Luce: si parte da S. Fermo

Varese Cambia Luce prosegue da San Fermo, dove è partita in questi giorni la nuova fase dell’intervento di riqualificazione dell’illuminazione pubblica cittadina.

Lungo la via Vetta d’Italia una squadra di operai sta installando i nuovi pali dove verranno posizionate le lampade a led che già da qualche mese illuminano la città. Le nuove strutture consentiranno di migliorare e modernizzare ulteriormente la rete di illuminazione, eliminando definitivamente gli “spegnimenti” legati alla vetustà delle linee, degli impianti di distribuzione dell’elettricità, dei cavi utilizzati per portare la corrente necessaria a illuminare la città, le strade e i marciapiedi.

Tra un paio di mesi partiranno anche i lavori per la realizzazione di circa 20 chilometri di nuove linee elettriche. Tutto questo dopo che sono praticamente ultimate le sostituzioni degli undicimila vecchi e obsoleti punti luce.

“Al termine di questi lavori, pali nuovi e linee interrate, – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati – potremo finalmente gestire direttamente tutto l’impianto cittadino dell’illuminazione pubblica, modernizzandoci e separandoci finalmente da altri gestori. In questo modo, risolveremo definitivamente i problemi di spegnimenti e avremo una città più smart ma soprattutto potremo garantire una gestione e manutenzione più efficiente e rapida di qualsiasi problema”.