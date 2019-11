Passaggio generazionale in azienda, come gestirlo

Il passaggio generazionale è molto spesso uno dei momenti più delicati nella vita delle imprese. Oggi poi, per ragioni anagrafiche degli imprenditori al comando, il tema riguarda un numero crescente di realtà operative sul mercato: «Basti pensare che, su un milione e 400mila imprenditori attivi in Lombardia – ricorda il presidente della Camera di Commercio varesina, Fabio Lunghi –, ben il 57,6% supera i 50 anni. In una classifica regionale per quota di imprenditori che oltrepassano il mezzo secolo di vita guidata da Mantova, Varese si colloca al terzo posto dietro anche a Milano e davanti a Como. Inoltre, il passaggio generazionale, se ben gestito e governato con efficacia, può contribuire ad adeguare l’impresa alle nuove sfide del mercato».

Da qui il rilievo del “Progetto Testimone” promosso da Regione, Unioncamere Lombardia e Camera di Commercio di Varese in collaborazione con Formaper. Un progetto che vivrà la sua tappa varesina giovedì 14 novembre nelle sede centrale dell’ente camerale, in piazza Monte Grappa.

L’appuntamento, con inizio alle 14.30, sarà l’occasione di analizzare il passaggio di testimone in azienda non solo come un momento puntuale, ma considerato all’interno di vero e proprio progetto che richiede una pianificazione accurata, da studiare approfonditamente in ogni aspetto. A partire dall’esperienza concreta di imprese presenti all’incontro, si svilupperà un modello di intervento strategico così da offrire i diversi strumenti per orientare al meglio e governare con efficacia il processo di ricambio nella gestione aziendale.

Oltre che a pmi e aziende familiari dove l’imprenditore sta pensando di passare il testimone o valutando se rilevare un’altra realtà produttiva, l’iniziativa si rivolge anche a soggetti aggregativi: ordini professionali, associazioni di categoria, sistema bancario…

La partecipazione al pomeriggio di giovedì 14 novembre in Camera di Commercio è gratuita. Occorre prenotarsi online, sul sito www.va.camcom.it, seguendo il percorso “Convegni e Seminari ˃ Passaggio Generazionale”.