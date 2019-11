“Pow”, i prigionieri italiani in Africa Orientale

Grazie al Gruppo Alpini e alla Pro Loco di Cardano al Campo, con il patrocinio del Comune, venerdì 15 novembre sarà presentato il libro “P.O.W” di Tito Olivato.

Un testo che racconta di Guido Olivato, sottufficiale dell’esercito italiano da Massa Carrara, e la vita dei venticinquemila militari nell’Africa orientale italiana (1940 – 1945) la sconfitta, le deportazioni prima in Africa poi in India e il ritorno in Patria.

L’appuntamento è per venerdì 15 novembre 2019, alle ore 20.45, a Cardano al Campo, Sala Spadolini, in via Torre (dietro al complesso del Comune).