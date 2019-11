Previsioni negative, annullato il mercatino di Natale a Sant’Eusebio

Il maltempo e la pioggia previsti per domenica 1 dicembre hanno costretto gli organzizatori a cancellare l’evento previsto per domenica 1 dicembre a Sant’Eusebio.

Il mercatino di Natale, che avrebbe coinvolto tutte le associazioni del paese coordinate dalla Pro Loco e dal Comune, non si farà.

«È un peccato perchè ho visto in tutte le associazioni un gran fermento, ma il mercatino per quest’anno è annullato – spiega Mario Saviori, presidente della Pro Loco di Casciago -. Per l’anno prossimo vedremo già di opzionare più date da stabilire per tempo. Per il Natale 2020 saremo più forti».

Non ci sarà dunque la festa con tutte le associazioni, ma a Sant’Eusebio non mancherà l’atmosfera natalizia, grazie all’illuminazione della chiesetta millenaria e alla natività, che sarà posizionata grazie alla collaborazione dei volontari casciaghesi.