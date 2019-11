Il sindacato deve essere coinvolto in “Varese in prospettiva”

Umberto Colombo è intervenuto al convegno, organizzato dalla Camera di Commercio di Varese, “Scenari globali”, una delle tappe di “Varese in prospettiva“. « È stato un confronto interessante, ricco di spunti di riflessione – ha detto Colombo -. L’innovazione in generale, quella digitale in particolare, è un processo irreversibile, in cui il sindacato, come l’impresa, vuole giocare un ruolo da protagonista. Per esserlo è necessario comprendere il cambiamento, ma soprattutto essere capaci di governarlo e orientarlo, ottenendo risultati positivi per lavoratrici e lavoratori, migliorandone le condizioni di lavoro». (nella foto Colombo durante il suo intervento)

Per il sindacalista è stato importante il frequente riferimento, nel corso del convegno, al capitale umano. «Un fattore decisivo – continua il segretario provinciale della Cgil -, un fattore fondamentale per la competizione globale e lo sviluppo economico. Strategico risulta dunque un collegamento forte tra il mondo del lavoro e quello della scuola, dell’istruzione e dell’università». Necessari “percorsi formativi che siano frutto di confronto tra sindacato e impresa e siano opportunità’ concreta per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori».

Altro fattore di successo quello della attrattività del territorio. «È un altro fattore decisivo – ha sottolineato Colombo -. Per questo occorre scongiurare la possibilità di delocalizzazione delle imprese varesine all’estero oppure addirittura a pochi chilometri di distanza, nelle province di Bergamo e Brescia. Una possibilità che va scongiurata da parte di tutti, imprese, sindacato, ma anche istituzioni e politica».

Infine per il segretario della Cgil è fondamentale che iniziative come quella di oggi «vedano un coinvolgimento attivo del sindacato confederale, anche proponendo relatori del sindacato nei prossimi appuntamenti di Varese in prospettiva».